Haberler

Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil! 3. hocayı da gönderdiler

Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil! 3. hocayı da gönderdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig ekibi Elazığspor, Teknik Direktör Adem Çağlayan'la yollarını resmen ayırdı. Elazığspor, bu sezon 3. kez teknik adamlarıyla vedalaştı.

  • Elazığspor teknik direktörü Adem Çağlayan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
  • Elazığspor bu sezon üçüncü kez teknik direktörünün görevine son verdi.
  • Elazığspor'un daha önce Fırat Gül ve Mustafa Sarılık ile de yolları ayrılmıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 37 puanla sekizinci sırada bulunan Elazığspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

ADEM ÇAĞLAYAN İLE YOLLAR AYRILDI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftası'nda konuk ettiği Karacabey Belediyespor'a 2-1 yenilen Elazığspor'da teknik direktör Adem Çağlayan'la yollar ayrıldı. Ayrılığa ilişkin bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Adem Çağlayan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve teknik ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyer yolculuklarında başarılar dileriz" denildi.

3. KEZ TEKNİK ADAM YOLLANDI

Böylece Elazığspor, bu sezon 3. kez teknik direktörünün görevine son verdi. Doğu ekibinde daha önce Fırat Gül ve Mustafa Sarılık'la da yollar ayrılmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihini verdiler! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü

Sivilleri acımadan vurdular! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

sezon bitmeden üç tane hoca yollayan kulüpte üçüncü hoca ile birlikte yönetim de gitmeli

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'dan Volkan Demirel bombası

Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz

Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu

Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü, söyledikleriyle kan dondurdu
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı

Sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma arkadaşlarına aynı şeyi yaptı
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası

Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Spalletti'den Galatasaray için dikkat çeken sözler

Galatasaray için neler dedi neler
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Sonunda o da muradına erdi