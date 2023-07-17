Bu kez TFF'yi hedef aldı! Dursun Özbek'ten 1959 öncesi şampiyonluklarına bomba tepki

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için aldığı kararı çok sert eleştirdi. Camia olarak bu kararı kınadıklarını dile getiren Özbek, "Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Galatasaray olarak da kınıyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış" dedi.

İşte Dursun Özbek'in o açıklamaları;

"BU KARARI KINIYORUZ"

Bundan 30-40 sene önce alınan bir kararı yeniden gündeme getiriyoruz. Türk futbolunda kaos yaratmakta üstümüze yok. Önceki federasyonlar hangi şampiyonlukların sayılıp sayılmaması gerektiğini bilmiyorlar mıydı? Bu kararı kınıyoruz. Daha sezon başlamadan, futbolla hiç alakası olmayan bir olayı getirip önümüze koyuyorlar. Marka değerimizi aşağıya çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Olayı köpürtmek yerine, futbola odaklanalım.

"BUNUN SONU GELMEZ"

Yarın bir başkası çıkacak ben de şunu beğenmiyorum der. Bunun sonu gelmez. Bu karar daha önce tahkime gitmiş. Biz tahkimin de kararını sorgulamaya başladık. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunu daha sezon başlamadan bomba gibi getirip önümüze koydular. Bir sene de şimdi bunu tartışırız.

"İFLAS EDEN TÜCCARLAR ESKİ DEFTERLERİ KARIŞTIRIRMIŞ"

"Konu daha önce sürekli incelendi. 40 sene kimsenin aklına gelmemiş, 40 sene sonra bu konuya bir bakalım diyorlar. Böyle bir mantık olabilir mi? Türk futboluna odaklanmamız lazım. Bazı arkadaşlarda sürekli böyle bir arzu var. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Galatasaray olarak da kınıyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış."