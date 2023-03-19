Bu kez isyan eden Fenerbahçe! İptal edilen gol için herkes aynı yorumu yapıyor
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Rossi'nin Alanyaspor ağlarına gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ekrana getirilen ofsayt çizgisi büyük tartışma yarattı. İptal edilen golün yalnızca tek bir açıdan paylaşılmasına spor yazarları, "Başka açı yok mu?" yorumunu yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaşmasında yaşananlar gündemi salladı.
KIRMIZI KART İSYANİ
Osayi'nin 19. dakikada Alanyasporlu Yusuf'a yaptığı müdahalede sarı kart çıktı. VAR'dan, kırmızı karta yönelik bir tavsiye gelmedi. Alanyaspor cephesi yoğun itirazlarda bulundu.
GOL İPTAL EDİLDİ
Fenerbahçe'nin Rossi ile bulduğu gol VAR'dan döndü. Ofsayt gerekçesiyel gol iptal edildi. Ofsayt çizgisi görüntüsünün tek bir açıdan paylaşılması tartışmalara neden oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Sayın seyirciler bize gelen görüntüleri yorumlayacağız. Ne gelecek bilmiyoruz. Belki bize bazı pozisyonlar gelmeyebilir" dedi. Eski hakem ve yorumcu Deniz Ateş Bitnel, "Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde başka açı yok mu? En garip ve kimsenin anladığı bir açıdan nasıl verdiniz o görüntüyü? paylaşımını yaptı.