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Bu kez dünya yıldızı gelmedi! Galatasaray, 2. Lig'den eski futbolcunun oğlu Sıraçhan'ı renklerine bağladı

Spor Haberleri

Galatasaray, 2. Lig'de Ankaraspor forması giyen 21 yaşındaki İlhami Sıraçhan Nas'ı renklerine bağladı. Eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu olan Sıraçhan için sarı-kırmızılıların 400 bin euro bonservis ödemesi bekleniyor.

Dünyaca ünlü futbolcularla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, son transferini 2. Lig'den yaptı. Sarı-kırmızılılar, Ankaraspor forması giyen İlhami Sıraçhan Nas'ı kadrosuna kattı.

400 BİN EURO ÖDENECEK

21 yaşındaki isim, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu. Sarı-kırmızılıların bu transfer için 400 bin euro bonservis ödemesi bekleniyor.

95 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kariyeri boyunca 95 resmi maçta forma giyen genç orta saha, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Bu kez dünya yıldızı gelmedi! Galatasaray, 2. Lig'den eski futbolcunun oğlunu renklerine bağladıİlhami Sıraçhan Nas

Bu kez dünya yıldızı gelmedi! Galatasaray, 2. Lig'den eski futbolcunun oğlunu renklerine bağladıMehmet Nas

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Galatasaray Mehmet Nas Ankaraspor Spor Haberler

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Yorumlar (1)

VATANSEVER:

çöpe giden bi 400 bin euro

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