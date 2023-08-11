Bu kez dünya yıldızı gelmedi! Galatasaray, 2. Lig'den eski futbolcunun oğlu Sıraçhan'ı renklerine bağladı
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Galatasaray, 2. Lig'de Ankaraspor forması giyen 21 yaşındaki İlhami Sıraçhan Nas'ı renklerine bağladı. Eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu olan Sıraçhan için sarı-kırmızılıların 400 bin euro bonservis ödemesi bekleniyor.
Dünyaca ünlü futbolcularla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, son transferini 2. Lig'den yaptı. Sarı-kırmızılılar, Ankaraspor forması giyen İlhami Sıraçhan Nas'ı kadrosuna kattı.
400 BİN EURO ÖDENECEK
21 yaşındaki isim, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu. Sarı-kırmızılıların bu transfer için 400 bin euro bonservis ödemesi bekleniyor.
95 MAÇTA FORMA GİYDİ
Kariyeri boyunca 95 resmi maçta forma giyen genç orta saha, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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