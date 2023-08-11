Bu kez dünya yıldızı gelmedi! Galatasaray, 2. Lig'den eski futbolcunun oğlu Sıraçhan'ı renklerine bağladı

Galatasaray, 2. Lig'de Ankaraspor forması giyen 21 yaşındaki İlhami Sıraçhan Nas'ı renklerine bağladı. Eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu olan Sıraçhan için sarı-kırmızılıların 400 bin euro bonservis ödemesi bekleniyor.