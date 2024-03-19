Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmadaki kadın güvenlik görevlilerinin tutumları dikkat çekti. Öfkeli taraftarlara sadece "Hayır" diyerek engel olamaya çalışan güvenliklerin böyle bir maça görevlendirilmesine ise tepki yağıyor.
Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile oynadığı ve sonunda sahanın savaş alanına döndüğü mücadelede yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
"HAYIR" DİYEREK ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR
Maç sonunda sahanın karışmasından sonra kadın güvenliklerin taraftarlara sadece "Hayır" diyerek engel olmaya çalışmaları ise çok konuşuldu.
TEPKİ YAĞIYOR
Böylesine önemli bir maça kadın güvenliklerin verilmesine futbolseverlerden tepki dolu binlerce yorum gelirken kadın güvenlikleerin o anlarda hayli korktuğu da görüldü.