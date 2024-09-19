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Bu kadar da olmaz! Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri daha satışa çıkmadan 152 bin TL'ye yükseldi

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Karaborsa bilet çılgınlığı Türkiye'de tüm hızıyla devam ediyor. Henüz satışa bile çıkmayan Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri karaborsa sitelerinde 152 bin TL'ye alıcı arıyor. Karaborsa bilet satışı, futbolseverlerin büyük maç öncesi karşılaştığı en büyük sorunlardan biri haline geldi. Bu sitelerde bilet satışı devam ederken, bu duruma bir çözüm bulunması bekleniyor.

Kulüplerimizin ve Federasyonumuzun bir türlü engelleyemediği yasadışı bilet satışı aldı başını gidiyor. Henüz satışa bile çıkmayan Fenerbahçe- Galatasaray maçının biletleri karaborsa sitelerinde 150 bin TL'ye kadar kendine alıcı arıyor.

152 BİNE BİLET SATIYORLAR

Neredeyse her tribünden bilet satan bu sitelerdeki fiyatlar görenleri de bir hayli şaşırtıyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı için istenen en pahalı ücret ise 151 bin 977 TL.

SİTELERİN ADI BİLE BELLİ

Karaborsada vatandaşı soymayı meslek edinen bu sitelerin, site adresleri ve adları açık şekilde internette geziyor. Bazı kişiler, sosyal medya platformu X üzerinden açık açık bilet satışına devam ediyor.

Bu kadar da olmaz! Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri daha satışa çıkmadan 152 bin TL'ye yükseldi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Spor

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