Bu hiç hesapta yoktu! Fenerbahçeli Kim Min-Jae askere gidiyor - Haberler

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Bu hiç hesapta yoktu! Fenerbahçeli Kim Min-Jae askere gidiyor

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de bu sezon harikalar yaratan Kim Min-Jae'nin vatani görevini yapmak için Güney Kore'ye gideceği ifade edildi. Başarılı savunmacı normalde 21 ay olan zorunlu askerliği 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandırdığı için 3 hafta yapacak.

Sezon başında Fenerbahçe'ye Beijing Guoan'dan 3 milyon euroya transfer olan Kim Min-Jae, performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Avrupa devlerinin radarına giren başarılı savunmacının askere gideceği öne sürüldü.

Bu hiç hesapta yoktu! Fenerbahçeli Kim Min-Jae askere gidiyor

TRANSFER DÖNEMİNDE ASKERE GİDEBİLİR

Ajansspor'da yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig takımı Everton ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde olan Kim Min-Jea yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek. Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandıran Kim Min-Jea'nin askerliği de 3 haftaya indirildi. 25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.

Haberler.com - Spor

Kim Min-Jae, Fenerbahçe, Güney Kore, Süper Lig, Spor, Haberler

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