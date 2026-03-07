Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor'un tecrübeli golcüsü Eren Tozlu performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 35 yaşındaki futbolcu son maçta sergilediği performansla adeta şov yaptı.

3 GOL 2 ASİSTLE MAÇA DAMGA VURDU

Erzurumspor'un hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Eren Tozlu, son karşılaşmada 3 gol ve 2 asist yaparak galibiyetin mimarı oldu. Tecrübeli futbolcu ortaya koyduğu performansla taraftarların büyük beğenisini topladı.

SEZON PERFORMANSI PARMAK ISIRTIYOR

35 yaşındaki forvet, bu sezon Erzurumspor formasıyla çıktığı 30 maçta 20 gol ve 6 asist üreterek takımının en etkili oyuncularından biri olmayı başardı.

Yaşına rağmen yüksek performansını sürdüren Eren Tozlu, Erzurumspor'un şampiyonluk yarışındaki en önemli kozlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Özet: Erzurumspor'un 35 yaşındaki golcüsü Eren Tozlu, son maçta 3 gol 2 asist yaparak yıldızlaştı. Deneyimli forvet bu sezon 30 maçta 20 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.