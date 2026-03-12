Haberler

Briçte Yeni Lig Sistemi Başlıyor

Güncelleme:
Türkiye Briç Federasyonunun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan Kulüpler Arası Briç Şampiyonası, ilk kez lig usulünde gerçekleştirilecek.

İstanbul'da bir otelde konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, federasyonun kurul ve komite üyeleri, A ve B Ligi'nde yer alan spor kulüplerinin başkanları ile lig sorumluları katıldı.

Toplantıda, düzenlenecek ligin hedefleri, organizasyon yapısı ve Türk briçinin gelişimine katkıları hakkında bilgilendirme yapıldı.

A-Ligi, B-Ligi ve C-Ligi olmak üzere üç kümeden oluşacak yeni sisteme ilişkin açıklamada bulunan federasyon yetkilileri, bu sistemin sporcuların motivasyonunu artıracağını ve kulüplerin kurumsal kimliklerini güçlendireceğini belirtti.

Bugün başlayan 2026 TBF A ve B Ligleri 1. Etap müsabakaları, 15 Mart Pazar günü sona erecek.

Sezon sonunda A-Ligi'nin son dört sırasındaki takımlar B-Ligi'ne düşerken, B-Ligi'nin başarılı takımları zirveye yükselme şansı yakalayacak.

Benzer şekilde B-Ligi'nden 6 takım C Ligi'ne düşerken C Ligi'nden 6 takım bir üst lige çıkma heyecanını yaşayacak.

Kaynak: AA / Süha Gür
Haberler.com
