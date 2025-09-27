Haberler

Brentford, Manchester United'ı 3-1 Mağlup Etti

Premier Lig'in 6. haftasında Brentford, evinde Manchester United'ı 3-1 yenerek 2. galibiyetini aldı. Maçta Thiago'nun 2 golü ve Mathias Jensen'in son dakikada attığı golle Brentford, önemli bir galibiyet elde etti. Manchester United ise 3. yenilgisini yaşadı.

Brentford, Premier Lig'in 6. haftasında evinde karşılaştığı Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, Brentford'a konuk oldu. Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 8 ve 20. dakikada Thiago'nun attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. Daha sonra konuk takım, 26. dakikada Benjamin Sesko'nun kaydettiği golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarıyı Brentford 2-1 önde tamamladı. İkinci yarının 76. dakikasında Manchester, Bruno Fernandes ile penaltıdan yararlanamazken, Brentford 90+5. dakikada Mathias Jensen ile bulduğu golle sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Brentford, Premier Lig'deki 2. galibiyetini elde etti ve puanını 7'ye çıkardı. Manchester United ise 3. yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı.

Manchester'da milli kaleci Altay Bayındır, 90 dakika forma giydi. - İSTANBUL

