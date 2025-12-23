Haberler

Bozyazı'da veliler arası voleybol turnuvası başladı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde veliler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonu'nda organize ettiği turnuva, Bozyazı İlkokulu ve Bozyazı İlk Adım Anaokulu takımlarının maçıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, turnuvanın aile ve okul bağlarını güçlendirmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Spor
