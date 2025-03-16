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Bozüyük Vitraspor, Yalovaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Bozüyük Vitraspor, Yalovaspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup 23. haftasında Bozüyük Vitraspor, deplasmanda Yalovaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 28'e çıkardı. İlk yarıda Yalovaspor öne geçerken Vitraspor beraberliği sağladı ve ikinci yarıda Hakan Demir'in golüyle maçı kazandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'un 23. haftasında Bozüyük Vitraspor deplasmanda karşılaştığı Yalovaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın ilk yarısında ev sahibi takım Yalovaspor oyuncusu dakika 29. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 45. dakikada te Vitraspor beraberliği Oğuz Tavsamaz'ın attığı golle buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskılı oyun sergileyen Vitraspor'da, Hakan Demir topu, 56. dakikada ağlara gönderdi ve takımın 2-1 öne geçirdi. Başka gol olmayınca Bozüyük Vitraspor deplasmanda Yalovaspor'u 2-1 yendi.

Bu sonuç karşısında Vitraspor puanını 28'e çıkardı. Vitraspor ligin 24. haftasında sahasında Yeşil Yalovaspor'u ağırlayacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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