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Bozüyük Vitraspor, Darıca Gençlerbirliği'ne 1-0 Yenildi

Bozüyük Vitraspor, Darıca Gençlerbirliği'ne 1-0 Yenildi
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Bölgesel Amatör Ligi 9. Grup'ta Bozüyük Vitraspor, Darıca Gençlerbirliği karşısında 1-0 mağlup oldu. Maçta tek golü Mustafa Salış, penaltıdan kaydetti. Bozüyük ekibi, ligin 29. haftasında Gebzespor ile karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup 28. haftada Bozüyük Vitraspor sahasında karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi.

Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 45+3. dakikasında Mustafa Salış'ın penaltıdan attığı golle Darıca Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısında Bozüyük Vitraspor bulduğu bir çok gol pozisyonunu değerlendiremedi. Karşılaşmadan konuk takım Darıca Gençlerbirliği 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bozüyük Vitraspor 29 puanda kaldı. Bozüyük ekibi ligin 29. haftasında sahasında Gebzespor'u konuk edecek. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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