Böylesi görülmedi! Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi gol
Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, maçın hemen başında öne geçti. Galatasaray'ın dakikalar 1.29'u gösterirken bulduğu gol, Beşiktaş'a karşı tarihinde attığı en erken gol oldu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
MAÇ RESMEN GOLLE BAŞLADI
Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, maçın hemen başında 1-0 öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda Torreira ön direkte topuğuyla pasını çevirdi. Kale önündeki Al-Musrati topu kafayla kendi ağlarına yolladı.
TARİHE GEÇTİ
Al Musrati'nin kendi kalesine attığı gol Galatasaray'ın, lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken derbi golü oldu. 1 dakika 29 saniye.