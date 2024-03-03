Böylesi görülmedi! Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi gol

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

MAÇ RESMEN GOLLE BAŞLADI

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, maçın hemen başında 1-0 öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda Torreira ön direkte topuğuyla pasını çevirdi. Kale önündeki Al-Musrati topu kafayla kendi ağlarına yolladı.

TARİHE GEÇTİ

Al Musrati'nin kendi kalesine attığı gol Galatasaray'ın, lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken derbi golü oldu. 1 dakika 29 saniye.