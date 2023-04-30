Boyabat 1868 Spor yeniden BAL'da

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off yükselme maçında Sinopspor ile Boyabat 1868 Spor takımları karşı karşıya geldi. Sinopspor'un 3 yıldır yenemediği Boyabat takımı müsabakayı 2-0 skor ile kazanarak adını yeniden bir üst lige yazdırmayı başardı.

Sinop'tan Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için mücadele eden Sinopspor, evinde Boyabat 1868 Spor'u ağırladı. Sinop Üniversitesi Stadyumu'nda binin üzerinde kişinin tribünden seyrettiği müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle son buldu. İkinci yarıda attığı 2 golle öne geçen Boyabat 1868 Spor takımı, yeniden adını bir üst lige yazdırdı. Maç sırasında zaman zaman tribünler arasında gerginlik yaşansa da, polis ve jandarma ekiplerinin müdahaleleriyle taşkınlıklar büyümeden önlendi. - SİNOP

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