Boutobba, Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı
Atakaş Hatayspor'un Fransız futbolcusu Bilal Boutobba, Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı attı. Maç sonrası açıklama yapan futbolcu "Zor deplasman olacağını biliyorduk. Hocamızın taktiğine sadık kalmaya çalıştık. Kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hiç pes etmedik, hiç bırakmadık. Mutluyum" dedi.
Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Hatayspor'da Bilal Boutobba açıklamalarda bulundu.
İLK GOLÜNÜ FENERBAHÇE'YE ATTI
Mücadelede Hatayspor'un golünü atan Fransız futbolcu, bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı atmış oldu.
"MUTLUYUM"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Boutobba, "Zor deplasman olacağını biliyorduk. Hocamızın taktiğine sadık kalmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık. En azından 1 puan için çabaladık. Kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hiç pes etmedik, hiç bırakmadık. Mutluyum" şeklinde konuştu.