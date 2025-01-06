Boutobba, Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Hatayspor'da Bilal Boutobba açıklamalarda bulundu.

İLK GOLÜNÜ FENERBAHÇE'YE ATTI

Mücadelede Hatayspor'un golünü atan Fransız futbolcu, bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı atmış oldu.

"MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Boutobba, "Zor deplasman olacağını biliyorduk. Hocamızın taktiğine sadık kalmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık. En azından 1 puan için çabaladık. Kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hiç pes etmedik, hiç bırakmadık. Mutluyum" şeklinde konuştu.