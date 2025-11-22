Haberler

Bournemouth, Enes Ünal ile Beraberliği Yakaladı

Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'de Bournemouth, West Ham United ile 2-2 berabere kalarak puanını 19'a yükseltti. Callum Wilson'ın golleriyle öne geçen West Ham'a karşı, Bournemouth'un Enes Ünal'ı, maçın son dakikalarında attığı golle eşitliği sağladı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Bournemouth, sahasında West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

Başkent ekibinin Callum Wilson'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadığı mücadelede Bournemouth, Marcus Tavernier ile farkı bire indirdi.

Uzun süren sakatlık döneminin ardından 80. dakikada oyuna giren milli futbolcu Enes Ünal, 81. dakikada takımına beraberliği ve bir puanı getiren golü kaydetti.

Bu beraberlik sonrasında Bournemouth puanını 19, West Ham United ise 11 yaptı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
