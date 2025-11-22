Bournemouth, Enes Ünal ile Beraberliği Yakaladı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Bournemouth, sahasında West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

Başkent ekibinin Callum Wilson'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadığı mücadelede Bournemouth, Marcus Tavernier ile farkı bire indirdi.

Uzun süren sakatlık döneminin ardından 80. dakikada oyuna giren milli futbolcu Enes Ünal, 81. dakikada takımına beraberliği ve bir puanı getiren golü kaydetti.

Bu beraberlik sonrasında Bournemouth puanını 19, West Ham United ise 11 yaptı.