Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 91-66 yenerek sezonun 5. galibiyetini elde etti. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen BOTAŞ, rakibini rahat bir skorla mağlup etti.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Metehan Alaçam, Almina Kocabaş
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 12, Kübra Erat 7, Shields 16, Fraser 12, Damla Gezgin 5, Banu Şimşek 7, Yaren Düzcü 3, Melisa Dönmez, Yağmur Güvercin
BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 8, Tuba Poyraz 12, Dantas 21, Williams 12, Serfa 5, Selin Rachel Gül 7, Bejedi 13, Işık Su Güven 4, Rana Uçar 2, Işılay Eğin 5, İdil Yeniçulha 2, Mina Berber
1. Periyot: 17-23
Devre: 28-52
3. Periyot: 48-77
