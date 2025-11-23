BOTAŞ, Kocaeli Kadın Basketbol'u Farkla Yendi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, Kocaeli Kadın Basketbol takımını 144-91 mağlup etti. BOTAŞ, etkili üçlük atışlarıyla dikkat çekerken, Kocaeli kadrosu sadece 5 oyuncuyla mücadele etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Nihat Çetin, Sertan Kırklar, Melih Eren
BOTAŞ: Rana Uçar 21, Ayşegül Günay Aladağ 18, Dantas 7, Williams 30, Işılay Eğin 11, Işık Su Güven 21, İdil Yeniçulha 18, Davis 3, Serfa 15
Kocaeli Kadın Basketbol: Sinem Danışman 23, Şeyma Nur Karatana 39, Hayrunnisa Şimşek 6, Edanur Uslu 7, Zeliha Çetinkaya 16
1. Periyot: 49-20
Devre: 82-45
3. Periyot: 116-68
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında BOTAŞ, Kocaeli Kadın Basketbol'u 144-91 mağlup etti.
Kocaeli Kadın Basketbol, karşılaşma boyunca hiç oyuncu değişikliği yapmadan 5 oyuncusuyla mücadele etti. BOTAŞ, 96 adet üçlüğün 40'ından isabet buldu ve 144 sayının 120'sini bu atışlardan kaydetti.
Mücadelede ayrıca sadece 2 kez faul düdüğü çalınırken, serbest atış çizgisine ise yalnızca 1 kez gidildi.