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BOTAŞ, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında BOTAŞ, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 130-63 mağlup etti.

Salon: Menderes

Hakemler: Polat Parlak, Hasan Ok, Özkan Çağlayan

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Canlıel 2, Betül Kutlu 27, Nuran Tutsak 13, Öykü Taşkın 13, Elanur Demir 6, Sena Işık 2

BOTAŞ: Weaver 3, Mack 20, Manolya Kurtulmuş 11, Allen 20, Reimer 22, Nihal Güngör Yıldırım 15, Hatice Pelin Gülçelik 6, Nisa Yalçın 18, Deniz Üstün 15

1. Periyot: 19-32

Devre: 39-61

3. Periyot: 50-103

BOTAŞ, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Adana'da oynanan maçta ev sahibi statüsündeki Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 130-63 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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