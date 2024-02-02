BOTAŞ, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında BOTAŞ, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 130-63 mağlup etti.
Salon: Menderes
Hakemler: Polat Parlak, Hasan Ok, Özkan Çağlayan
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Canlıel 2, Betül Kutlu 27, Nuran Tutsak 13, Öykü Taşkın 13, Elanur Demir 6, Sena Işık 2
BOTAŞ: Weaver 3, Mack 20, Manolya Kurtulmuş 11, Allen 20, Reimer 22, Nihal Güngör Yıldırım 15, Hatice Pelin Gülçelik 6, Nisa Yalçın 18, Deniz Üstün 15
1. Periyot: 19-32
Devre: 39-61
3. Periyot: 50-103
BOTAŞ, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Adana'da oynanan maçta ev sahibi statüsündeki Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 130-63 yendi.