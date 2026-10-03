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BOTAŞ, deplasmanda Emlak Konut'u 75-61 mağlup ederek ligde ikinci galibiyetini aldı

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında BOTAŞ, deplasmanda Emlak Konut'u 75-61 mağlup etti. Bu sonuçla BOTAŞ ligde ikinci galibiyetini alırken Emlak Konut ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Göksun Öz, Mustafa Candemir Tabak, Mustafa Çeltiker

Emlak Konut: Nehir Ulufer 3, Kunaiyi-Akpanah 9, Ceren Akpınar 8, Allen 15, Mavunga 13, Asya Ülker 3, Zeynep Çelik, Lelik 9, Feray Laiç, Nimet Çalışkan 1

BOTAŞ: Sehernaz Çidal 19, Holesinska 1, Clouden 26, Işılay Eğin 4, Nared 13, Selin Gül, Işık Güven 4, Mina Berber, İdil Yeniçulha, Duygu Özen 4, Simge Tokmak, Akhator 4

1. Periyot: 16-19

Devre: 28-42

3. Periyot: 47-55

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında BOTAŞ, deplasmanda Emlak Konut'u 75-61 mağlup etti.

BOTAŞ, ligde ikinci galibiyetini alırken Emlak Konut, ikinci yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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