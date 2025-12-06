Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 117-79 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı. Maçta BOTAŞ öne geçtiği periyotları etkili bir şekilde tamamladı.
Salon: Ankara
Hakemler: Abdullah Koputan, Burak Pehlivan, Hasan Ok
BOTAŞ: Williams 21, Ayşegül Günay Aladağ 7, Tuba Poyraz 11, Dantas 28, Serfa 15, Bejedi 17, Işık Su Güven 4, Rana Uçar 6, Işılay Eğin 8, İdil Yeniçulha
Dardanel Çanakkale Belediyespor : Meryem Gültekin 14, Dilara Tongar 4, Elif Emirtekin 16, Simge Tokmak 16, Başak Altunbey 20, Saliha Mandıracı 5, Nisa Yalçın 4, Reyyan Yiğit, Dilasu Engin
1. Periyot: 35-23
Devre: 62-44
3. Periyot: 90-60
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BOTAŞ, ağırladığı Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 117-79 mağlup etti.
BOTAŞ ligde 4. galibiyetini aldı, Dardanel Çanakkale Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.