Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 117-79 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı. Maçta BOTAŞ öne geçtiği periyotları etkili bir şekilde tamamladı.

Salon: Ankara

Hakemler: Abdullah Koputan, Burak Pehlivan, Hasan Ok

BOTAŞ: Williams 21, Ayşegül Günay Aladağ 7, Tuba Poyraz 11, Dantas 28, Serfa 15, Bejedi 17, Işık Su Güven 4, Rana Uçar 6, Işılay Eğin 8, İdil Yeniçulha

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Meryem Gültekin 14, Dilara Tongar 4, Elif Emirtekin 16, Simge Tokmak 16, Başak Altunbey 20, Saliha Mandıracı 5, Nisa Yalçın 4, Reyyan Yiğit, Dilasu Engin

1. Periyot: 35-23

Devre: 62-44

3. Periyot: 90-60

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BOTAŞ, ağırladığı Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 117-79 mağlup etti.

BOTAŞ ligde 4. galibiyetini aldı, Dardanel Çanakkale Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
