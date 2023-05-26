Boston Celtics, NBA Finalleri için pes etmiyor!
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Batı Konferansı Playoff Final serisinde Miami Heat'e karşı 3-0'lık skor avantajını kaptıran Celtics, pes etmeyerek seride geriden gelerek skoru 3-2'ye getirmeyi başardı.
Normal sezonu Batı Konferansında 2.ci bitiren Boston Celtics ve 8.ci bitiren Miami Heat Konferans Finalinde karşı karşıya gelerek serinin 5.ci maçını oynadılar.
Normal sezonu 8.ci sırada bitiren Miami Heat, Playoff mücadelelerinde 1. turda favori olarak gözüken Milwaukee Bucks'ı 4-1, 2. turda ise New York Knicks'i 4-2'lik skorlar ile devirerek süprize imza attı. Son olarak bir diğer favori olarak gözüken Boston Celtics'e karşı seride 3-0 öne geçen Heat, son 2 karşılaşmadan boynu bükük ayrılıyor.
Boston Celtics'te Derrick White 24 sayı, 3 ribaunt; Marcus Smart 23 sayı, 5 top çalma; Jayson Tatum 21 sayı, 8 ribaunt, 11 asist; Jaylen Brown ise 21 sayı, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.
Miami Heat'te ise Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist; Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaunt; Haywood Highsmith 15 sayı ve Jimmy Butler 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Heat'te 3 dakika 20 saniye süre alan Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise mücadeleyi 2 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokla tamamladı.
Serinin 6. maçı, Heat'in ev sahipliğinde 28 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da oynanacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak takım, NBA Finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.