Haberler

Bosphorus Cup'ta İkinci Gün Yarışları Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24'üncüsü düzenlenen Bosphorus Cup'ta ikinci gün Princes Palace Resort Yarışı yapıldı. Büyükada yakınlarındaki rüzgarüstü-rüzgaraltı rotalı yarışta Aboat Time, Rossko Racer ve Tag Cheese başarılı oldu. Bosphorus Cup süresince tekneler, İstanbul'un güney sahillerinden izlendi.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Bosphorus Cup'ta ikinci gün Princes Palace Resort Yarışı gerçekleşti.

Yarışların ikinci günü Prens Adaları yakınlarında yapıldı.

Büyükada'nın kuzey kıyısında, ada ile Dragos sahili arasında gerçekleşen rüzgarüstü-rüzgaraltı rotalı yarışın ardından günün başarılı tekneleri Aboat Time, Rossko Racer ve Tag Cheese, oldu.

Filolar, 67 dakika süren yarışın ardından adaların arkasından ve kanallardan geçerek Kalamış Körfezi'nde son bulan kıyı rotasına çıktı.

Bosphorus Cup tutkunları, tekneleri İstanbul'un güney sahillerinden izleme fırsatı buldu.

Bosphorus Cup'ta Boğaz Yarışı yarın yapılacak ve Feriye'de gerçekleşecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, DEAŞ'ın dış güvenlik sorumlusu Bassam'ı Suriye'de öldürdü

DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü! Operasyon bu kez ABD'den değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.