Borussia Dortmund son haftaya lider girdi

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Augsburg'u 3-0 mağlup ederek son haftaya girilirken liderliğe yükseldi.

Bundesliga'nın 33. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund, Augsburg Arena'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren maçı Dortmund, 3-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibin gollerini 58 ve 84. dakikalarda Sebastien Haller ve 90+3. dakikada da Julian Brandt kaydetti. Ev sahibi takımda Felix Uduokhai 38. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Dortmund'da müsabakaya yedek başlayan milli futbolcu Salih Özcan 72. dakikada Karim Adeyemi'nin yerine oyuna girdi.

Bayern Münih'in kaybettiği haftada Borussia Dortmund kazanarak puanını 70 yaptı ve son haftaya girilirken liderliğe yükseldi.

Ligin son haftasında Borussia Dortmund evinde Mainz 05 ile karşılaşacak. Bayern Münih ise deplasmanda Köln ile oynayacak. - İSTANBUL