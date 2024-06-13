Borussia Dortmund'da Edin Terzic istifa etti! Takımın başına Nuri Şahin geliyor

Alman teknik direktör Edin Terzic, Borussia Dortmund teknik direktörlüğünden istifa etti. Öte yandan teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirileceği öne sürüldü.

DORTMUND İSTİFASINI KABUL ETTİ

Terzic'in istifasını değerlendiren Borussia Dortmund yönetimi, Alman teknik adamın istifasının kabul etti.

NURİ ŞAHİN SESLERİ

Yaşanan bu gelişme sonrasında ise Dortmund'un yeni teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusu oldu. Bild'de yer alan habere göre, Alman devinde teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirileceği iddia edildi. Şahin, Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapıyordu.