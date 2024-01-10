Bornova 1877, Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Bornova 1877, Darıca Gençlerbirliği forması giyen Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı ekip, 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bornova1877 ailesine geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Yasin Uzunoğlu, "Hedefim bu çatı altında önemli işlere imza atmak. İkinci sezon göstereceğim performans ve gollerle takımımızı Play-Off konumunda iddialı duruma getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Fethiyespor'da profesyonel olan 1.86 boyundaki futbolcu, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Ağrı 1970 ve son olarak Darıca Gençlerbirliği forması da giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor