Bornova 1877'de Taner Otlak gitti

3. Lig 4. Grup'ta üst üste 5 mağlubiyet alan Bornova 1877, teknik direktör Taner Otlak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, Otlak’a emekleri için teşekkür etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 5 mağlubiyet alarak bitime 6 maç kala yeniden düşme hattına gerileyen Bornova 1877 takımda teknik direktör olarak görev yapan Taner Otlak'la yollarını ayırdı. İzmir temsilcisinde yönetim, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Taner Otlak ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Taner Otlak'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Bornova 1877 ligde pazar günü düşme potasındaki rakiplerinden Afyonspor'u ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
