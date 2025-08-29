Bornova 1877, Genç Sağ Bek Berke Kılıç ile Anlaştı

Bornova 1877, Genç Sağ Bek Berke Kılıç ile Anlaştı
3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Bornova 1877, dış transferde Tire 2021 FK'dan 21 yaşındaki sağ bek Berke Kılıç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisinden yapılan yazılı açıklamada, "Altınordu altyapısında futbola başlayan oyuncumuz Eskişehirspor, Muş Spor, Arnavutköy, Anadolu Üniversitesi ve Tire 2021'de forma giydi. Berke Kılıç'a formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Genç savunmacı 3'üncü Lig'de 14 müsabakada görev yaparken, 2 kez de kupa maçına çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
