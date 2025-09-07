Haberler

Bornova 1877 Dış Transferde 6 Oyuncu ile Anlaştı

Bornova 1877 Dış Transferde 6 Oyuncu ile Anlaştı
Güncelleme:
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Bornova 1877, dış transferde 6 oyuncuyla anlaşırken, altyapıdan 3 futbolcusunu A takıma dahil etti. Transfer edilen oyuncular arasında genç yetenekler de bulunuyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Bornova 1877, dış transferde 6 oyuncuyla anlaşırken, altyapıdan 3 futbolcusunu da A takıma dahil etti. İzmir temsilcisi, Çorum FK'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Batuhan Kuru, Denizlispor'dan orta saha oyuncusu Ertuğrul Yıldırım (17), Torbalıspor'dan eski forvet arkası oyuncusu Murat Arslan (26), Denizli Sarayköy Spor'dan stoper Sabri Akgül (22), Muğlaspor'dan forvet Arda Bilmez (19) ve Pendikspor'dan stoper Batuhan Güner (18) ile sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlılar, altyapıdan Bartu Saltan, Ata Kalaycıoğlu ve Baran Kırmaci'yi de A takım kadrosuna dahil etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
