Bordospor, İlbank'ı tay-break setinde yıkarak galip geldi

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubunun 9. haftasında Bordospor, İlbank'ı tay-break setinde yıktı.

Tiffany & Tomato Bordospor'un mücadele ettiği KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubunda 9. hafta maçları oynandı. Ahmet Aytar Spor Salonunda oynanan maçta İlbank'ı konuk eden Elazığ ekibi, rakibini 3-2 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Maçın ilk iki setini 25-23 ve 25-22'yle geride tamamlayan Bordospor, 3. setten sonra toparlandı ve 25-14, 25-17'lik skorlarla durumu 2-2'ye getirerek maçı tay-break setine taşıdı. Nefesleri kesen tay-break setini 15-8 alan bordo-beyazlılar parkeden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Puanını 10'a yükselten Bordospor, grubun 10. haftasında deplasmanda Zerenspor'la karşılaşacak. - ELAZIĞ