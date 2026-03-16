Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche karşısında yaklaşık 68 metreden attığı gol, dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı. Genç yıldızın muhteşem golü yalnızca maçın değil, sosyal medyanın da en çok konuşulan anlarından biri oldu.

REAL MADRID'DEN OSCAR GECESİNDE PAYLAŞIM

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre'da düzenlenen 98. Oscar Ödülleri töreni sırasında Real Madrid'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İspanyol devi, Oscar gecesinin atmosferini futbol sahasına taşıyan bir mesaj yayımladı.

"EN İYİ GOL OSCAR'I…"

Real Madrid, Türkiye saatiyle 01.31'de yaptığı paylaşımda Arda Güler'in golüne yer vererek, "Ve en iyi gol Oscar'ı… Bir Real Madrid yapımı. Kendi sahasından gol atan adam" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

68 METREDEN MUHTEŞEM GOL

Arda Güler, LaLiga'da Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 89. dakikasında sahneye çıktı. Rakip kaleci Matías Dituro'nun öne çıktığını fark eden genç yıldız, kendi yarı sahasından yaklaşık 68 metre uzaklıktan yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek sezonun en dikkat çekici gollerinden birine imza attı.