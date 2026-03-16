Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Arda Güler'in Elche karşısında 68 metreden attığı gol dünya çapında yankı uyandırırken, Real Madrid'in Oscar gecesinde yaptığı "En iyi gol Oscar'ı" paylaşımı gündem oldu.

  Real Madrid, 98. Oscar Ödülleri töreni sırasında Arda Güler'in 68 metreden attığı golü 'en iyi gol Oscar'ı' olarak paylaştı.
  • Arda Güler, Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçın 89. dakikasında kendi yarı sahasından yaklaşık 68 metre uzaklıktan gol attı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche karşısında yaklaşık 68 metreden attığı gol, dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı. Genç yıldızın muhteşem golü yalnızca maçın değil, sosyal medyanın da en çok konuşulan anlarından biri oldu.

REAL MADRID'DEN OSCAR GECESİNDE PAYLAŞIM

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre'da düzenlenen 98. Oscar Ödülleri töreni sırasında Real Madrid'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İspanyol devi, Oscar gecesinin atmosferini futbol sahasına taşıyan bir mesaj yayımladı.

"EN İYİ GOL OSCAR'I…"

Real Madrid, Türkiye saatiyle 01.31'de yaptığı paylaşımda Arda Güler'in golüne yer vererek, "Ve en iyi gol Oscar'ı… Bir Real Madrid yapımı. Kendi sahasından gol atan adam" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

68 METREDEN MUHTEŞEM GOL

Arda Güler, LaLiga'da Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 89. dakikasında sahneye çıktı. Rakip kaleci Matías Dituro'nun öne çıktığını fark eden genç yıldız, kendi yarı sahasından yaklaşık 68 metre uzaklıktan yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek sezonun en dikkat çekici gollerinden birine imza attı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Oscar ne alaka ya

Haber YorumlarıRuhi Kara:

Hiç.. Nobel dururken

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen ünlü astrologdan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı

Yaptığı paylaşım tartışma yarattı!
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

Netanyahu gerçekten öldü mü? "Kafedeyim" dedi, gerçek çok başka çıktı
Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber

Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber
'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen ünlü astrologdan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı

Yaptığı paylaşım tartışma yarattı!
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor

Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Her akşam yatarken...