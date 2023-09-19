Bomba iddia! Mesut Özil ve Joachim Löw A Milli Takım'ın başına geçiyor

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile yolların ayrılacağı yerlerine ise Joachim Löw'ün ve Mesut Özil'in getirileceği iddia edildi.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yanı sıra Hamit Altıntop'la da yolların ayrılacağı öne sürülürken Altıntop'un yerine Mesut Özil'in Kuntz'un yerine ise Joachim Löw'ün isminin gündemde olduğu öne sürüldü.

KUNTZ İLE YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Alman hoca Stefan Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un yerine de Mesut Özil'in getirileceği iddia edildi.

KUNTZ VE HAMİT'İN YERİNE JOACHIM LOW VE MUSUT GELİYOR

Almanya'nın Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre, A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yanı sıra Hamit Altıntop'la da yolların ayrılacağı öne sürüldü. A Milli Takım Sorumlusu Altıntop'un yerine Mesut Özil'in Stefan Kuntz'un yerine ise Joachim Löw'ün isminin gündemde olduğu kaydedildi.