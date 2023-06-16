Bomba iddia! Alex, Süper Lig'e geliyor ama imza atacağı takım Fenerbahçe değil

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran ve yeni teknik adam arayışlarına giren Adana Demirspor'un görüştüğü isimler arasında Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın da olduğu iddia ediliyor.

Ülkemizi Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Güney ekibi, Andrea Pirlo, Alex de Souza ve Guti Hernandez ile görüşmelerine devam ediyor.

İLK HEDEF YABANCI HOCA

Vincenzo Montella ile yolları ayıran ve Konferans Ligi'nde top koşturacak olan Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Mavi-lacivertliler, takımın başına Murat Sancak'ın da ifade ettiği gibi yabancı bir hoca getirmeyi amaçlıyor.

LİSTEDE ALEX DE VAR

Süper Lig ekibinin görüştüğü isimler arasında Andrea Pirlo, Alex de Souza ve Guti Hernandez öne çıkıyor. Geçen sezon Vavacars Fatih Karagümrük'ün başında ligde 31 maça çıkan Andrea Pirlo, 9 galibiyet, 11'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Alex de Souza geçen sezon Brezilya takımlarından Avai'de, Guti Hernandez ise İspanya'da Almeria'da görev yapmıştı.