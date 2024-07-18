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Boluspor'un yeni teknik direktörü Serhat Gülpınar, ilk antrenmanına çıktı

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Boluspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Serhat Gülpınar, ilk antrenmanına çıktı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boluspor, Gülpınar'la anlaşmaya varıldı. Antrenman öncesi takımla yapılan toplantıda hedefler ve antrenman programı konuşuldu.

- Boluspor'un yeni teknik direktörü Serhat Gülpınar, ilk antrenmanına çıktı

BOLU - Boluspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Serhat Gülpınar, ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü, çalışma öncesi takımla kısa bir toplantı yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Boluspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar'la anlaşmaya varıldı. Gülpınar, göreve gelir gelmez sahaya indi. Karaçayır'da bulunan tesislerde idman başlamadan önce Serhat Gülpınar, takımla yaptığı kısa toplantıda yeni sezon hedeflerini ve antrenman programını anlattı. Daha sonra idman, açma-germe hareketleriyle başladı. Isınma koşularıyla devam eden antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yarım saha maçla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serhat Gülpınar Gülpınar Boluspor Bolu Spor Güncel Haberler

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