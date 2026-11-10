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Boluspor'u 2-1 yenen Bodrum FK, 7. sıraya yükselerek play-off potasına girdi

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Boluspor'u 2-1 yenen Bodrum FK, 7. sıraya yükselerek play-off potasına girdi
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Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1'inci Lig'de deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk kez play-off potasına girdi. Deplasmanda 3'te 3 yapan ve son 4 dış maçında 10 puan toplayan yeşil-beyazlılar, 21 puanla 7. sıraya yükselerek milli araya moralli girdi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenip bu sezon ilk kez play-off potasına adını yazdıran Bodrum Futbol Kulübü, milli araya moralli girerken yeşil-beyazlılar son haftalarda dış sahada başarılı sonuçlara imza attı. Boluspor galibiyetiyle deplasmanda 3'te 3 yapan Bodrum FK, gurbette puanları topladı.

Son 4 deplasman maçında 10 puan alan yeşil-beyazlılar, bu periyotta ilk olarak Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Ertesi hafta Sarıyer'e konuk olan Ege temsilcisi rakibini 4-1'lik skorla geçmeyi başardı. Ardından Antalyaspor deplasmanına çıkan Bodrum Futbol Kulübü bu maçı da 2-1 kazandı. Son olarak da Boluspor'u 2-1 mağlup eden Bodrum FK, 21 puana ulaşıp 7'nci sıraya yükseldi.

Bodrum FK, milli aranın ardından evinde Vanspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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