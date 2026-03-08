Haberler

Boluspor-Iğdır FK maçının ardından

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yenerek galibiyet serisi yakalama hedefini sürdürdü. Teknik direktör Suat Kaya, oyuncularını mücadeleleri nedeniyle tebrik etti ve bir sonraki maç için hazırlıklara başlayacaklarını belirtti. Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak ise, takımının mücadele ruhunu ortaya koyamadığını dile getirerek özür diledi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yenen Boluspor'da teknik direktör Suat Kaya, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Kaya, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, cezalı olduğu için bir müsabakaya çıkamadığını anımsatarak, dördüncü maçında oyuncularına bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Oyuncularıyla uzun uzun maç analizi yaptığını belirten Kaya, "Bir şeylerin arkasına sığınmadan güzel bir şey yaptık. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonunu kaybetmeyen bir ekip. Bu mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ettim." dedi.

Kaya, hafta içi de Arca Çorum FK'yi konuk edeceklerini hatırlatarak, "O maçın hazırlıklarına başlayacağız. Kendi sahamızda bize üç puan daha lazım. Bunu seri haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak ise "Mücadele etmeden, ortaya mücadele ruhumuzu koymadan sadece bizim için değil, sporda ve futbolda başarılı olunmaz. Biz bugün kazanmak için sahada ruhumuzu ortaya koymadık. Sadece kalitemize güvendik." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda kaliteli isimler olduğunu, bunun da sahada mücadeleyle doldurulması gerektiğini vurgulayan Koçak, "Oyuna yansıtmamız lazım. Maalesef bugün futbolun temel prensiplerini hiçbir şekilde sahaya yansıtmadık. Futbolun içeriğini konuşmaya bile gerek yok. Futbolun temel prensiplerini uygulamazsanız sahada galip gelme ihtimaliniz yoktur." ifadelerini kullandı.

Koçak, kendi ve taraftarlar adına üzgün olduğunu, hiç hak etmedikleri bir şekilde performans gösterdiklerini ve özür dilediklerini kaydetti.

Bahanelere sığınmamak gerektiğini söyleyen Koçak, "Sahada kimliğimizi ve gücümüzü göstermemiz lazım. Bizim önce bunu başarmamız lazım. Takımdaki kadroya bakıldığı zaman bu futbolcuları bu ligden herkes ister. Gerçekten de kaliteli futbolcular. Değerli futbolcular. Ama bu oyun maalesef isimlerle oynanmıyor. Bu oyun sahada mücadeleyle oynanıyor. Sahada birlik ve beraberlikle oynanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
