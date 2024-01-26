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Boluspor, eski kalecisiyle anlaşmaya vardı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, kulüpten alacağı olan eski kalecisiyle ödeme yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Savaş Abak, 250 bin lira alacağın, faizi ve masraflarıyla 1 milyon lira peşin ve 709 bin lira olarak sezon sonunda ödenmesi yönünde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, kulüpten alacağı olan eski kalecisiyle ödeme yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

Takımda 2019-2020 yıllarında forma giyen Ozan Evrim Özenç, alacağını gerekçe göstererek Boluspor'u icraya verdi.

Özenç'in avukatı ve icra memuru, bu nedenle kulüp tesislerine geldi.

Kulüp Başkanı Savaş Abak, oyuncunun avukatı ve icra memuruyla görüştü. Görüşme sonucu 250 bin lira alacağın, faizi ve masraflarıyla 1 milyon lira peşin ve 709 bin lira olarak sezon sonunda ödenmesi yönünde anlaşma sağlandı.

Kulüp Başkanı Abak, gazetecilere, Boluspor Kulübünden masa, sandalye ve televizyonun götürülmesinin yakışık almayacağını belirterek, "Ama bunu yapanlara da yazıklar olsun. 250 bin lirayı 1 milyon 709 bin lira olarak ödüyorum." dedi.

Borçlar nedeniyle önceki yönetimlere eleştirilerde bulunan Abak, "Ödeye ödeye bu kaç etti. 75 milyon lira ödedim, bu hariç. Bununla beraber eskilere ödediğim para 76 milyon 709 bin lira oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Ozan Evrim Özenç Trendyol Boluspor Futbol Finans Spor Güncel Haberler

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