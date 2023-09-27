Boluspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen idmanda takım, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. Koşukavak, maçı kazanmaları gerektiğini belirterek, takımın şu anki durumundan memnun olduğunu ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda Erzurumspor FK ile 1 Ekim Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda, kırmızı beyazlı oyuncular teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Erzurumspor FK maçıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koşukavak, takımın başına geldiğinde başka oyun modelinin olduğunu, yapılan çalışmalarla istenilen seviyeye gelen ekibin dominant oyun oynamaya çalıştığını belirtti.

Koşukavak, Erzurumspor FK maçını kazanmaları gerektiğini dile getirerek, "İnşallah kazanırız diye umut ediyorum. Sonra da zaten iç sahada biraz daha kadro kalitesi yüksek takımlar gelecek. Orada başka senaryolar var." dedi.

Takımın şu anki durumundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Koşukavak, şunları kaydetti:

"Erzurum'daki hava sıcaklığını takip ediyoruz. Antrenmanları 11.00'e almamızın sebebi bu. 20-23 derece arasında hava var orada hafta sonu. Burada da bu dereceleri yakalıyoruz. Ama Bolu'yla arasında 1500 rakım farkı var. Yani O biraz bizi etkiler. Erzurum'a da 1 gün önceden gidiyoruz. Oraya ya 2-3 gün önceden gitmek gerekiyor ya da maç saatinden 24 saat önce. Çünkü metabolizma oraya uyum göstermeden maç oynayıp çıkmamız lazım."

Bolu temsilcisi, ligin 7. haftasında 1 Ekim Pazar saat 13.30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.