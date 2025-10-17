Boluspor, Ertuğrul Arslan ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini Ertuğrul Arslan'a teslim etti. Arslan, kariyerine Antalyaspor altyapısında başlamış ve Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer almıştır.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Ertuğrul Arslan ile anlaştı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Arslan, teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. Antalyaspor'da A Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görevine devam eden Arslan, Almanya'da Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer aldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor