Boluspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile Sözleşme Feshi
1'inci Lig takımlarından Boluspor, son haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından teknik direktör Mustafa Er ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
