Boluspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile Sözleşme Feshi

Boluspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile Sözleşme Feshi
1'inci Lig takımlarından Boluspor, son haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından teknik direktör Mustafa Er ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

1'inci Lig takımlarından Boluspor'da yönetim kurulunun aldığı kararla teknik direktör Mustafa Er ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi.

1'inci Lig takımlarından Boluspor'da son haftalarda alınan başarısız sonuçlar ve hafta sonu alınan mağlubiyet sonrası yönetim kurulu, teknik direktör Mustafa Er'in görevine son verme kararı aldı. Karşılıklı anlaşmanın ardından Mustafa Er'in sözleşmesi feshedildi.

