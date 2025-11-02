Boluspor, Bodrum FK'yı 3-0 Mağlup Etti

Mutlu YUCA/BOLU,

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Burak Sami Şad, Batuhan Bıyıklı

BOLUSPOR: Orkun, Devran(Dk.92 Abdurrahman) Onur, Kouagba, Lima(Dk.92 Abdulsamet), Balburdia, Lico(Dk.74 Arda) Hasani, Doğan Can(Dk.86 Boakye), Akanbi, Barış(Dk.74 Buğra)

BODRUM FK. Sousa, Berşan, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Ahmet(Dk.45 Mert )Mohammed(Dk.82 Ege) Brazao,(Dk.71 Dimitrov) Fredy(Dk. 89 İmeri), Seferi, Ali Habeşoğlu(Dk.45 Yusuf)

GOLLER: Dk.39 Doğan Can, Dk. 75 Akanbi, Dk.89 Arda ( Boluspor )

KIRMIZI KART: Dk.25 Berşan ( Bodrum FK)

1'inci lig takımlarından Boluspor, kendi sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 3-0 mağlup etti.

1'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğan Can'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

15'inci dakikada sol kanattan topla ilerleyen Akanbi'nin ceza sahası içerisine girerek çektiği şutu kaleci Sousa kurtardı.

25'inci dakikada Berşan'ın Lico'ya yaptığı faulün ardından hakem VAR incelemesine gitti. İncelemenin ardından maçın hakemi Berşan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

39'uncu dakikada sol köşeden kullanılan kornerde kale önünde karambolde topu önünde bulan Doğan Can'ın şutu ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı Boluspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

72'nci dakikada Dimitrov maça girdikten hemen sonra ceza sahası içerisinde toplu buluştu. Dimitrov'un şutu ağlara gitti. Hakemin incelemesinin ardından Dimitrov'un topa elle müdahale ettiğinin tespit edilmesiyle gol geçersiz sayıldı.

75'inci dakikada Buğra'nın sağ kanattan yaptığı asistte topu önünde bulan Akanbi'nin şutu ağlara gitti: 2-0.

89'uncu dakikada Akanbi'nin sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Arda'nın şutu ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma Boluspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.