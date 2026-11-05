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Boluspor, Bodrum FK maçı hazırlığını sürdürdü, Yatabare maksimum puan istedi

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Boluspor, Bodrum FK maçı hazırlığını sürdürdü, Yatabare maksimum puan istedi Haber Videosunu İzle
Boluspor, Bodrum FK maçı hazırlığını sürdürdü, Yatabare maksimum puan istedi
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Boluspor, 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Pazar günü saat 16.00'da sahasında Bodrum FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mustapha Yatabare, takımın çıkış yakaladığını belirterek hedeflerinin maksimum puan almak olduğunu söyledi.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mustapha Yatabare, takımın yakaladığı çıkışı devam ettirmek istediklerini belirterek, "Hedef puan almak, maksimum puan almak" dedi.

Boluspor, 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Pazar günü saat 16.00'da sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıklarına Karaçayır Tesisleri'nde, teknik direktör Mustapha Yatabare yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Isınma, koşu ve kondisyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra geniş alanda 2 grup halinde top kapma ve şut çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ve taktik çalışmanın ardından sona erdi.

'TAKIM ŞU AN BİR ÇIKIŞ YAKALADI'

Teknik direktör Mustapha Yatabare, takımın performansından memnun olduğunu ve hedeflerinin puan almak olduğunu belirterek, "Geldiğimiz günden beri takım takıma iyi şeyler vermeye çalışıyoruz ve genelde iyi gidiyor. Sadece birkaç maçlarda biraz şanssızlık oldu ama genelde takım şu an bir çıkış yakaladı. Onu devam ettirmek istiyoruz. Bu maç bütün maçlar gibi bu maç da önemli bir maç. Rakip iyi Bodrum bütün takımlar gibi bütün rakipleri iyi ama biz kendi oyunumuza bakıyoruz, kendi takımımıza bakıyoruz. ve elimizden geleni yapacağız ve inşallah bu maçı alacağız diye düşünüyorum. Biz geldiğimiz günden beri çok çalışıyoruz. Bireysel olsun, takım olarak olsun herkesten maksimumunu almaya çalışıyoruz. Şu an iyi gittiğini düşünüyorum. Umarım ileriki zamanlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Hedef puan almak, çok puan almak, maksimum puan almak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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