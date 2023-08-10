Boluspor, Bevic Selad Moussiti Oko'yu kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, forvet oyuncusu Bevic Selad Moussiti Oko'yu kadrosuna dahil etti. 28 yaşındaki Kongolu futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağlandı. Geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla 9 resmi maçta gol atma başarısı gösteremeyen Oko, daha önce US Lesquin, USL Dunkerque, Le Havre AC, Quevilly Rouen, Le Mans FC ve AC Ajaccio takımlarında forma giydi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, forvet oyuncusu Bevic Selad Moussiti Oko'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kongolu futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kariyerinde US Lesquin, USL Dunkerque, Le Havre AC, Quevilly Rouen, Le Mans FC ve AC Ajaccio'da forma giyen Oko, geçen sezon devre arasında transfer olduğu MKE Ankaragücü formasıyla 9 resmi maçta gol atma başarısı gösterememişti.