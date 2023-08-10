Boluspor, Bevic Selad Moussiti Oko'yu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, forvet oyuncusu Bevic Selad Moussiti Oko'yu kadrosuna dahil etti. 28 yaşındaki Kongolu futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağlandı. Geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla 9 resmi maçta gol atma başarısı gösteremeyen Oko, daha önce US Lesquin, USL Dunkerque, Le Havre AC, Quevilly Rouen, Le Mans FC ve AC Ajaccio takımlarında forma giydi.