Boluspor, Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Boluspor, Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol 1. Lig play-off ikinci turunda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Boluspor, hazırlıklarına başladı. İlk maç 19 Mayıs'ta Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig play-off ikinci turunda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Boluspor, ilk maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, play-off birinci turunda İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Boluspor, 19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak ilk karşılaşma öncesinde hazırlıklarına Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik çalışmalar yapıldı.

Boluspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak play-off yarı final ilk maçı, Bolu Atatürk Stadı'nın fiziki yetersizlikleri nedeniyle Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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