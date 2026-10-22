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Boluspor, 23 Ekim'de Van Spor FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı

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Boluspor, 23 Ekim'de Van Spor FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı Haber Videosunu İzle
Boluspor, 23 Ekim'de Van Spor FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı
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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Van Spor FK maçının hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı. 23 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlı ekip maç saatini beklemeye başladı.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Van Spor FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, 23 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda Van Spor FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklar sona erdi. Sahada yapılan antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Van Spor FK karşılaşması öncesindeki son antrenmanını tamamlayan Boluspor, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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