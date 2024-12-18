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Boluspor, 1461 Trabzon FK'yı 4-0 Yenerek Türkiye Kupası'nda İleri Gitti

Boluspor, 1461 Trabzon FK'yı 4-0 Yenerek Türkiye Kupası'nda İleri Gitti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1461 Trabzon FK'yı 4-0 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi. İlhami Siraçhan Nas ve Anıl Koç'un golleriyle galibiyeti elde etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Serdar Osman Akarsu

Boluspor : Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar (Dk. 80 Murat Elmacı), Kerem Paykoç, Eren Aydın (DK. 71 Vüsal Isgenderli), Camara, Khouma, Hakan Bilgiç, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 80 Harun Yerlikaya), Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul, Anıl Koç

1461 Trabzon FK: Mert Kaya, Emirhan Zaman, Eslem Öztürk (Dk. 75 Ferhat Buğra Akçay), Yasir Kuduban (Dk. 68 Asaf Hacısalihoğlu), Rahmi Can Mutlu (Dk. 34 Nazif Yerlikaya), Muhammet Seymen Aslan (Dk. 68 Hasan Emre Doğan), Kerim Ali Bekar, Efekan Kadir Kıran, Bahadır Erol, Fatih Karadirek, Talha Aydemir (Dk. 68 Hamza Hayır)

Goller: Dk. 46 ve 65 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 61 Anıl Koç, Dk. 77 Khouma ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK'yı 4-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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