Bolu'da düzenlenen 100. Yıl Rallisi heyecanı

BOLU'da Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 100. Yıl Rallisi'nde pilotlar dağlık bölgedeki zorlu arazide yarıştılar. Bolu dağlarındaki zorlu yarışı seyircilerde ilgiyle izledi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" Bolu'da start aldı. 63 araç ve 126 pilotun katıldığı yarışların ilk etabı Demirciler köyünden başladı. Start noktasından çıkış yapan araçlar Bolu dağlarındaki zorlu parkuru geçebilmek için yarıştı. İlk gün 5 etabın geçileceği yarışları ralli tutkunları da seyirci alanlarından izledi. Araçların tozu dumana kattığı anları vatandaşlar ilgiyle izledi. Pilotlar yarışın yarın koşulacak ikinci bölümünde 4 etap koşulacak. Pilotlar iki gün sürecek yarışlarda toplam uzunluğu 294,63 kilometre olan 9 etabı geçecekler.