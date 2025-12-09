Bolu'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlandı

Bolu'da amatör spor kulüplerine ve sporculara malzeme yardımı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilip Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce temin edilen spor malzemelerinin dağıtımı için Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda program yapıldı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, protokol üyeleri, sporcular ve kulüp temsilcileri katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından 31 branş için 252 spor malzemesi, kulüplere ve sporculara dağıtıldı.