Bologna, İtalya Süper Kupa'da finale yükseldi

Güncelleme:
İtalya Süper Kupa yarı finalinde Bologna, Inter'i penaltı atışlarıyla eleyerek finale yükseldi. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Bologna, penaltılarda 3-2 üstünlük sağladı ve Napoli ile finalde karşılaşacak.

İtalya Süper Kup yarı finalinde Inter'i penaltılarla eleyen Bologna, finale çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan karşılaşmada Inter, 2. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle öne geçti.

Bologna, maçın 35. dakikasında Riccardo Orsolini'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

Yarı final mücadelesinin normal süresinde eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.

Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Bologna, finalde Napoli'nin rakibi oldu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
